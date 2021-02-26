حركة 20 فبراير أو -لي حَرْثو الجمل دكّه- . - سعيد الكحل

2021/02/26 | 11:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الكحل تحل الذكرى العاشرة لحركة 20 فبراير التي ارتبطت بالحراك السياسي الذي شهدته عدد من الدول العربية في إطار ما سمي بـ "الربيع العربي" الذي جرّ الدمار والقتل في كثير منها ( خاصة ليبيا ، سوريا ، العراق ، اليمن ) .الحركة جاءت تعبيرا عن تطلع الشعب إلى التغيير والإصلاح في إطار الاستمرارية.



لهذا حافظ نشطاء حركة 20 فبراير على سقف مطالبهم "ملكية برلمانية" دون الانجراف نحو ما كانت جماعة العدل والإحسان تدفع إلي ......





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