حقيقة تكليف طالب شغاتي بمهام رئيس جهاز المخابرات

2021/02/26 | 11:54 - المصدر: السومرية نيوز

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فند مصدر أمني، اليوم الجمعة، الانباء التي تحدثت عن تكليف الفريق أول الركن المتقاعد طالب شغاتي بمهام رئيس جهاز المخابرات بدلا عن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال المصدر للسومرية نيوز، انه "تم نشر خبر في مواقع التواصل الاجتماعي عن تكليف الفريق أول الركن المتقاعد طالب شغاتي بمهام رئيس جهاز المخابرات بدلا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي".واضاف ان "الخبر غير صحيح".

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