الارتفاع يسيطر على أسهم البورصات الخليجية

2021/02/26 | 11:57 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

حققت أسواق الأسهم الرئيسية في الشرق الأوسط مكاسب قوية، مقتفية أثر صعود في أسواق الأسهم العالمية وتعاف في أسعار النفط، وفاق أداء السوق القطرية بقية الأسواق.

وصعد خام برنت إلى أعلى مستوى في أكثر من 13 شهرا مسجلا 67.30 دولار للبرميل، بعد أن أظهرت بيانات الأربعاء انخفاضا في إنتاج الخام بالولايات المتحدة بعد موجة برد شديدة في تكساس عطلت الإنتاج الأسبوع الماضي.

وارتفع المؤشر الرئيسي في السعودية 0.9 بالمئة، بدعم من صعود سهم مصرف الراجحي اثنين بالمئة وسهم شركة الاتصالات السعودية 3.3 بالمئة.

وأظهرت وثيقة أن السعودية جمعت 1.5 مليار يورو (1.83 مليار دولار) الأربعاء من صفقة بيع سندات على شريحتين بعد أن تلقت طلبات شراء بأكثر من 3.75 مليار يورو.

وفي دبي، ارتفع المؤشر 0.8 بالمئة مع صعود سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك الإمارة، 2.3 بالمئة وإعمار العقارية 5.4 بالمئة، لكن مؤشر بورصة أبوظبي أغلق دون تغير يذكر إذ عادلت مكاسب سهم مصرف أبوظبي الإسلامي خسائر أكبر بنوك الإمارات، بنك أبوظبي الأول.

وفي قطر، ارتفع المؤشر 1.7 بالمئة، منهيا خسائر استمرت لست جلسات متتالية، ومدفوعا بصعود سهم صناعات قطر 2.7 بالمئة.

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