اليوم،والغد،وبعد الغد 1965(ماركو فيري ومجموعة مخرجين):حفريات المعرفة - بلال سمير الصدّر

2021/02/26 | 12:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#بلال_سمير_الصدّر يتكون الفيلم من ثلاثة جزئيات مختلفة تم اخراجها من قبل ثلاثة مخرجين ايطاليين مختلفين ولايوجد ارتباط حقيقي أو واضح بينهم ،سوى ان الممثل الايطالي(مارسيلو ماستروياني) لعب دور البطولة في الاجزاء الثلاثة...رجل ذو خمسة بالونات:كان هذا التعاون الأول بين ماركو فيري ومارسيلو،إلا ان هذا التعاون يشي بالكثير،فنحن نعتبرها البداية الحقيقية المتميزة للمخرج ماركو فيري،ولا ريب أن هذه الجزئية هي افضل الجزئيات ال ......





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