الحلقة الثانية: - ما يجب أن يعرفه كل ثوري عن القمع - فيكتور سيرج - الفصل الأول (حلقة 2) - موقع 30 عشت

2021/02/26 | 12:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#موقع_30_عشت بعد نشره لترجمة الجزء الأول، الثاني، الثالث والرابع من الفصل الأول كحلقة أولى من ترجمة كتاب "ما يجب أن يعرفه كل ثوري عن القمع"، لكاتبه "فيكتور سيرج".



يقدم "موقع 30 غشت" الحلقة الثانية من الفصل الأول، وهي تتضمن الجزء الخامس، السادس، السابع والثامن.ــــــــــ ــــــــــالحلقة الثانيةالفصل الأول: الجزء الخامس والسادس والسابع والثامن V ــــ مونوغرافية الاستفزاز في موسكو (1912)ه ......





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