2021/02/26 | 12:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعود_سالم أركيولوجيا العدم ٢-;-٠-;- - اللوغوساللغة ليست مجرد جهاز بدائي لتوصيل الرسائل والإتصال بين مخلوق وآخر.



اللغة برنامج متكامل شامل ومعقد وشديد الفعالية لبناء الأساطير والملاحم والأديان وكل ما يتعلق بالحضارات القديمة منها والحديثة.



وقد أدركت المجتمعات الغابرة أهمية اللغة في بناء الخيال الجماعي، وأدرك الإغريق أهمية التواصل والربط بين اللغة والفكرة والكينونة، فكل ما يمكن أن يقال..



يمكن أن ي ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللغة - اللوغوس - سعود سالم) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللغة - اللوغوس - سعود سالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).