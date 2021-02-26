نيويورك تايمز و

2021/02/26 | 12:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقول عنوان تقرير لصحيفة نيويورك تايمز صدر في 14 فبراير 2021 إن "الربيع العربي فشل لكن طعم الديمقراطية الذي ذاقته الشعوب في ظله ما زال يثير شهيتها للتغيير!".

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