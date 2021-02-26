الصحة النيابية تحدد موقفها من قانون مواجهة كورونا

2021/02/26 | 12:36 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]أوضحت لجنة الصحة النيابية، الجمعة، موقفها من قانون مواجهة جائحة كورونا.

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