غارات أمريكية

2021/02/26 | 12:41 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شن الجيش الأمريكي غارات استهدفت منشآت تابعة لجماعات مدعومة من إيران شرق سوريا، في رد محكوم على هجمات صاروخية على أهداف أمريكية بالعراق.



وقد أكد البنتاغون الأمريكي أن هذه الضربات أتت بناء على توجيهات الرئيس جو بايدن.



وبدت الضربات محدودة النطاق مما قد يقلل خطر التصعيد.



ففي هذا الإطار، أفاد مسؤولون أمريكيون أن الضربات تهدف إلى إرسال إشارة مفادها أن واشنطن تريد معاقبة الجماعات المتشددة لكنها لا تريد أن ينزلق الوضع إلى صراع أكبر.

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