حصة العراق من لقاح فايزر أمام المزيد من التأخير.. والسبب داخل البرلمان

2021/02/26 | 12:42 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

اكمل مجلس الوزراء التصويت على قانون مواجهة جائحة كورونا، والذي يتضمن موافقة عراقية او ضمان لتقبل الاثار الجانبية المحتملة من تلقي لقاح فايزر، وهو الشرط الذي تضعه الشركة قبل ارسال وبيع جرعات من اللقاح الى العراق.

وبينما وصل القانون الى مجلس النواب لغرض التصويت عليه وتفعيله لاستقبال جرعات فايزر، استبعدت لجنة الصحة النيابية التصويت على القانون بفترة قريبة.

وذكرت اللجنة بحسب الوكالة الرسمية، أن ”شركة فايزر اشترطت عدم وجود ملاحقة قانونية في حال ظهور أعراض جانبية للقاح”.

وأضافت اللجنة، أن “مجلس الوزراء صوت على قانون مواجهة كورونا وأرسله إلى مجلس النواب، ومن المستبعد التصويت على قانون مواجهة كورونا قبل تمرير قانون الموازنة”.

وأشارت إلى أن “قانون مواجهة كورونا ضروري، لإعطاء الضمانات لبعض الشركات من أجل استيراد هذا اللقاح”.

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