2021/02/26 | 12:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هبطت طائرة بوينغ 777 لشركة الطيران الروسية “روسيا” اضطرارياً اليوم الجمعة في موسكو بسبب مشكلة في المحرك، بعد أقل من أسبوع من حادث مماثل لطائرة في الولايات المتحدة.

وقالت شركة الطيران في بيان تسلمت وكالة فرانس برس نسخة منه “خلال رحلة الشحن رقم 4520 بين هونغ كونغ ومدريد، رُصد عطل في جهاز استشعار التحكم في المحرك”.

وأضافت أن “الطاقم قرر الهبوط الاضطراري” في موسكو.

التالي

منذ ساعة واحدة

باريس تؤكد “دعمها الكامل” للسلطة الانتقالية في ليبيا

منذ 3 ساعات

الناتو يطالب الفرقاء السياسيين في أرمينيا بحل سلمي للأزمة

منذ 4 ساعات

البنتاغون: بايدن أمر بضربة محسوبة لجماعات موالية إيران في سوريا

منذ 4 ساعات

ضربة جوية اميركية تستهدف فصائل موالية لايران على الحدود العراقية السورية

منذ 14 ساعة

إسرائيل تطور صاروخا جديدا من طراز جو- جو يصل مداه إلى 100 كيلومتر

منذ 15 ساعة

الناتو: زيادة الدعم المقدم من قبلنا جاء بطلب من الحكومة العراقية

منذ 16 ساعة

“القاعدة” تعلن عن “بن لادن” جديد زعيما لها

منذ 18 ساعة

الاتحاد الأوروبي يطالب أطراف النزاع في أرمينيا بضبط النفس

منذ 20 ساعة

قتلى وجرحى بانفجار في رأس العين شمالي سوريا

منذ 20 ساعة

مواطن يقاضي زوجته لأنها تضربه وتهدده بالقتل!

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هبوط اضطراري لطائرة بوينغ 777 في موسكو بعد مشكلة في المحرك) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هبوط اضطراري لطائرة بوينغ 777 في موسكو بعد مشكلة في المحرك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).