2021/02/26 | 12:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت فرنسا الخميس “دعمها الكامل” للسلطة التنفيذية في قيادة الانتقال السياسي حتى انتخابات 24 ديسمبر(كانون الأول) المقبل.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إن “وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أبلغ رئيس الوزراء المكلف عبد الحميد دبيبة ورئيس مجلس الرئاسة الليبي محمد المنفي، بهذا الموقف”.

وأكدت الوزارة أن “وزير الخارجية أكد لمحادثيه دعم فرنسا الكامل في مهمة استكمال الانتقال التي عهد بها إليهما منتدى الحوار السياسي الليبي”.

وأعلن دبيبة الخميس أنه عرض على البرلمان “هيكلية” حكومته في إطار المحطة الأولى من مرحلة انتقالية تنص على اجراء انتخابات في ديسمبر(كانون الأول) لإنهاء عقد من الفوضى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (باريس تؤكد “دعمها الكامل” للسلطة الانتقالية في ليبيا) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (باريس تؤكد “دعمها الكامل” للسلطة الانتقالية في ليبيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).