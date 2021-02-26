2021/02/26 | 12:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس الجمهورية: النجف تمثل رمزاً للاعتدال وداعمة للتعايش السلمي ونصرة مطالب المواطنين المركز الخبري الوطني.

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