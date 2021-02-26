الامم المتحدة تقيم ورشة حول دعم ضحايا الارهاب في ظل القوانين الدولية

2021/02/26 | 12:46 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – متابعة للفترة من 23 – 25 فبراير/ شباط 2021 في دبي، اقام مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة – فرع منع الارهاب، ورشة عمل استطلاعية لصالح جمهورية العراق بشأن تحليل السياسات والقوانين والقدرات القائمة لدعم الضحايا الإرهاب مع مراعات الصكوك والمعايير الدولية والممارسات الجيدة ذات الصلة، بمشاركة حضورية من وفد من القضاء …

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