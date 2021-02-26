تركيا.. أمر بتوقيف عراقيين وسوريين بتهمة الإنتماء لداعش

2021/02/26 | 12:46 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت النيابة العامة في العاصمة التركية أنقرة، مذكرة توقيف بحق 7 أشخاص أجانب متهمين بالانتماء لتنظيم "داعش".

وقالت النيابة في بيان، اليوم الجمعة، إنها أصدرت مذكرة توقيف بحق 7 أشخاص يحملون الجنسيتين العراقية والسورية، وأظهرت تحقيقات مكتب مكافحة الإرهاب أنهم ينتمون لتنظيم "داعش".

واشارت إلى أن الملاحقين على تواصل مع أعضاء التنظيم في مناطق القتال.

وأشار البيان إلى أن فرق مكافحة الإرهاب بمديرية أمن أنقرة، تواصل العمل على إلقاء القبض على المطلوبين.

PUKmedia وكالات

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