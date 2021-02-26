التشكيلية الكركوكية فاطمة العبيدي تواصل تألقها

2021/02/26 | 12:46 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصل الفنانة التشكيلية الكركوكية فاطمة العبيدي حضورها الدائم في الارتقاء بلوحاتها، مؤكدة على مواصلة طموحاتها من اجل مزيد من التألق والابداع التشكيلي مع الموهوبتان بنتيها ( فاتن ومها ) .

تقول الفنانة فاطمة العبيدي عن مشاركاتها الاخيرة لـ PUKmedia: بالنسبة لمشاركتي الدولية شاركت انا وبناتي فاتن ومها فاروق في معرض دولي في العاصمة الروسية موسكو ومشاركة ثانية لي ولابنتي فاتن في تركيا بمناسبة يوم المرأة ومشاركتان في المملكة المغربية انا وبناتي فاتن ومها في مهرجان الوان الصحراء المغربية ومن المشاركات المحلية مشاركة ابنتي فاتن في مهرجان الواسطي في وزارة الثقافة العراقية، حيث تم اقتناء عمل ابنتي فاتن من قبل وزير الإسكان والأعمار، ومشاركتنا انا وابنتي فاتن في معرض نقابة الفنانين / المركز العام في بغداد ولدينا مشاركة في وزارة الثقافة العراقية بمناسبة يوم المرأة انا وبناتي فاتن ومها الشهر القادم شهر مارس 2021 .

واشارت العبيدي الى انه وقبل انتهاء عام 2020 تم تكريمها مع نخبة من الفنانين العراقيين والعرب من قبل مؤسسة عيون للثقافة والفنون الدورة 12 دورة الموسيقار العالمي نصير شمه تحت شعار (المبدعون صناع الحياة ومجد الوطن) التي أقيمت فعالياتها على قاعة المسرح الوطني ببغداد .

واوضحت انها ستشارك مع ابنتها فاتن في الشهر القادم بمهرجان بابل الدولي .

وفي ختام حديثها شكرت الفنانة فاطمة العبيدي زوجها، الذي يكون دائما السند والمشجع لها في اعمالها .

PUKmedia كركوك / رزكار شواني

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