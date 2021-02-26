عملة بيتكوين الرقمية تسجل تراجعا جديدا في قيمتها السوقية

2021/02/26 | 12:46 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد ..

بعد بلوغه مستويات قياسية الأحد الماضي، سجل سعر عملة بيتكوين الرقمية تراجعا جديدا في قيمته السوقية بلغ 5%.

وتراجع سعر بيتكوين يوم الخميس إلى 47202 دولارا بعد أن فاق الـ 58 ألف دولار الأحد الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن “بيتكوين” هو نظام لا مركزي للعملات المشفرة، تم اختراعه في عام 2008.

من جهة أخرى تراجع القيمة السوقية للعملة الرقمية “إيثر” (Ether) في تداول اليوم، حيث انخفضت بنسبة 10% إلى 1460.83 دولارا.انتهى/25

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