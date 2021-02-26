ماكونيل يحدد موقفه من ترشح ترامب لانتخابات 2024

2021/02/26 | 12:46 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد ..

اكد زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل، الذي انتقد قبل أسابيع فقط الرئيس السابق دونالد ترامب، إنه سيدعم ترشيح الأخير إن اختاره الحزب الجمهوري مرشحا للرئاسة عام 2024.

وقال ماكونيل خلال مقابلة مع شبكة Fox News، أمس الخميس، “هناك الكثير ليحدث بين الآن والعام 2024.



لدينا أربعة أعضاء على الأقل أعتقد أنهم يخططون للترشح للرئاسة..



ويجب أن يكون سباقا مفتوحا على نطاق واسع”.

وكان ماكونيل قد ألقى باللوم عليه في أعمال الشغب في مبنى الكابيتول.انتهى/25

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