'محجبة' ظهرت في الإيجاز الصحفي للبيت الأبيض.. من هي؟ (صورة)

2021/02/26 | 12:46 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، ان سميرة فاضيلي سترافقها في الايجاز الصحفي اليومي، مما ادى الى تساءل كثيرون عنها قبل ان تفصح عن صفتها كنائبة مدير المجلس الاقتصادي الوطني.

ويشار الى ان سميرة فازيلي ظهرت بشكل متمكن، وهي تتحدث عن خطط ادارة الرئيس جون بايدن لدعم وانقاذ الاقتصاد، والمشاريع الصغيرة التي تعاني بسبب جائحة كورونا، وترد على أسئلة الصحفيين بكل استرسال وثقة.

ويذكر ان فاضيلي هي محامية ومتخصصة في العلوم الاجتماعية، هاجر والداها الطبيبان محمد يوسف فاضيلي ورفيقة فاضيلي في السبعينيات من القرن الماضي، من إقليم كشمير المتنازع عليه بين الهند وباكستان، إلى الولايات المتحدة، وتخرجت في أعرق الجامعات.

وحصلت على بكالوريوس في العلوم الاجتماعية من كلية هارفارد بتقدير امتياز، ثم حصلت بعد ذلك على درجة الدكتوراه في القانون من كلية الحقوق في جامعة ييل، لتبدأ مسيرتها العملية كمحاضرة في وحدة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الكلية نفسها.

والتحقت سميرة فاضيلي بوزارة الخزانة الأمريكية لتعمل على القضايا المتعلقة بمؤسسات التمويل الجماعي وتمويل الاسكان والأعمال الصغيرة، كما كانت أيضا مستشارة أولى ورئيسة موظفي وكيل وزارة الخزانة للشؤون الدولية.

وانضمت بعد ذلك الى ادارة الرئيس السابق باراك اوباما بصفتها مستشارة أولى للسياسات في المجلس الاقتصادي الوطني، حيث غطت قضايا التقاعد والتمويل والتنمية المجتمعية والاقتصادية، ثم انتقلت الى أتلانتا في ولاية جورجيا، و شغلت منصب مديرة للبنك الاحتياطي الفيدرالي هناك.

وتعد فاضيلي اليوم، واحدة من ضمن 20 موظفا في ادارة بايدن تعود أصولهم الى كشمير او الهند، حيث ينصب اهتمامها كنائبة لمدير المجلس الاقتصادي الوطني على التصنيع والابتكار والمنافسة المحلية، كما يعمل المجلس على وضع السياسة الاقتصادية للبلاد ويقدم المشورة للرئيس الأمريكي.

ولقي ظهور سميرة فاضيلي تفاعلا كبيرا في وسائل الاعلام، خاصة أنها لا تشغل منصبا رمزيا في الإدارة الأمريكية، وقد بلغ صدى ظهورها اقليم كشميرالذي تنحدر منه، حيث عبر عمها رؤوف فاضيلي عن فرحة العائلة بها، مؤكدا أن الإقليم بأكمله فخور بالمناصب التي تتقلدها ابنة شقيقه.

ورغم أن سميرة لم تولد في كشمير، فإن صلتها بالإقليم قوية حسب عائلتها، حيث حرصت على زيارته عدة مرات، رغم أن زياراتها قلت في السنوات الأخيرة بسبب انشغالها بمسيرتها المهنية، وعائلتها المكونة من زوج و3 أبناء.

N.A

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