الزراعة النيابية تطالب بتفعيل المصانع المحلية لانتاج معجون الطماطة وتصدير الفائض منها 

2021/02/26 | 12:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

طالبت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية،الجمعة، باعادة تشغيل مصانع انتاج معجون الطماطة المحلية في ظل وفرة المنتج المحلي منها.

وقال رئيس اللجنة سلام الشمري في بيان صحفي تلقته "الاقتصاد نيوز"، ان كثير من المصانع والعمل المحلية لانتاج معجون الطماطة لاتزال متوقفة وهي بحاجة الى اعادة تشغيل وجذب الباحثين عن العمل للاشتفال بها في ظل وفرة المحصول محليا.

واضاف انه يجب الاستفادة القصوى من العلاقات المتطورة مع دول الجوار والاقليم لفتح باب التصدير لمحصول الطماطة وعدم اقتصاره على دولة او دولتين.

وشدد الشمري، على اهمية الاستفادة من المنتجات المحلية في مجال التعليب بشكل خاص وشراء الفائض منها للمعامل المتخصصة دعما للفلاح والمزارع اضافة لتصدير الفائض منها.

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