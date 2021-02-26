اسعار الدولار تنخفض في العراق بالتزامن مع حراك اعادة التسعيرة القديمة

2021/02/26 | 12:52 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

مازالت الاسواق العراقية والصيرفات تسجل انخفاضا شبه مستقر لاسعار الدولار بمستوى أقل من التسعيرة الرسمية في البنك المركزي.

حيث شهدت الصيرفات اليوم الجمعة بحسب المركز العراقي الاقتصادي السياسي تسجيل سعر بيع الدولار 145,750 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما جاء سعر شراء الدولار 144,750 ديناراً مقابل 100 دولار”

ومن الجدير بالذكر أن أسعار صرف الدولار التي سجلتها الأسواق العراقية أمس الخميس، كانت 145,600 دينار للبيع، و 145,200 دينار للشراء.

ويظهر بوضوح حجم التراوح في الانخفاض تحت الـ1460 دينارا للدولار وهي التسعيرة الرسمية للبنك المركزي، فيما كانت اسعار الدولار في الصيرفات والاسواق تتراوح عند الـ146,500 دينار للـ100 دولار.

وياتي هذا الانخفاض بالتزامن مع الحراك البرلماني والشعبية المتجه صوب تخفيض قيمة الدولار امام الدينار واعادة التسعيرة السابقة بفعل ارتفاع اسعار النفط وتقليل العجز وانتفاء الحاجة لرفع سعر الدولار.

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