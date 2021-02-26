2021/02/26 | 12:52 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ حذرت الجمعية الألمانية لداء السكري من أن مرض السكري المزمن يزيد من خطر الإصابة بهشاشة وضمور العظام.ووفقا لموقع “فيستا باز” الطبي، أشارت الجمعية الألمانية إلى أن مرضى السكري يمكنهم تقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام من خلال الالتزام بنظام غذائي سليم غني بالكالسيوم لتعويض ضمور العظام التدريجي، الذي يحدث بسبب المرض ومنع الإصابة بالهشاشة.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منها السمك…أطعمة تحمي مرضى السكري من هشاشة العظام) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منها السمك…أطعمة تحمي مرضى السكري من هشاشة العظام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).