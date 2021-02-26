الأمن النيابية تكشف لـ”المركز الخبري” عن خطر يقف وراءه 30 ألف داعشي

2021/02/26 | 12:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ خاص كشفت لجنة الامن والدفاع النيابية، الجمعة، عن خطر يقف وراءه 30 ألف داعشي، فيما اشارت إلى أن هولاء الإرهابيين هم سبب 50% من التهديدات الامنية للعراق.وقال عضو اللجنة عبد الخالق العزاوي، في حديث لـ”المركز الخبري الوطني”، إن “العراق لايزال يواجه تحديات وتهديدات أمنية على مختلف الاصعدة رغم الاستقرار النسبي في […]

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