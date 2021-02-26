الدولار يضع العقابات بوجه التزايد المستمر باسعار النفط عالميًا.. اختلال الميزان يكبح جماح الارباح

2021/02/26 | 13:00 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

تناول تقرير نشرته وكالة رويترز، تراجع اسعار النفط نسبيًا الذي تخلل موجة الارباح التي يسجلها منذ مدة، وذلك بفعل ارتفاع الدولار الاميركي فضلا عن اشارات لزيادة المعروض.

وذكرت رويترز في تقرير أنه بحلول الساعة 08:04 بتوقيت غرينتش، نزلت العقود الآجلة لخام “غرب تكساس الوسيط” الأميركي بنسبة 1.5 بالمئة إلى 62.57 دولار للبرميل، متخلية عن جميع المكاسب التي حققتها أمس الخميس.

فيما تراجعت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 1.3 بالمئة إلى 66.02 دولار للبرميل، بعد أن خسرت 16 سنتا أمس الخميس.

وقالت مارغريت يانغ الاستراتيجية لدى “ديلي فيكس” ومقرها سنغافورة: “النفط الخام تراجع على نحو متواضع من مستويات مرتفعة سجلها في الآونة الأخيرة في ظل أجواء عزوف عن المخاطرة إذ هبطت الأسهم الآسيوية بشكل واسع لتحذو حذو أداء ضعيف لوول ستريت”.

ويتسبب ارتفاع العملة الأميركية في زيادة تكلفة النفط المسعر بالدولار لمشتري الخام بعملات أخرى.

وعلى الرغم من انخفاض الأسعار اليوم، فإن خامي “برنت” و”غرب تكساس الوسيط” الأمريكي في طريقهما لتحقيق مكاسب بنحو 20 بالمئة منذ بداية الشهر الجاري، إذ تكابد الأسواق اضطرابات في الولايات المتحدة، بينما يزيد التفاؤل إزاء تحسن الطلب مع توزيع لقاحات مضادة لفيروس كورونا.

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