الزوراء يصدر توضيحاً بشأن قانونية مشاركة عماد محسن

2021/02/26 | 13:02 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداداصدر نادي الزوراء الرياضي، توضيحاً بشأن قانونية مشاركة اللاعب عماد محسن في المباراة الاخيرة امام الشرطة.

وذكر النادي في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “اللاعب عماد محسن وقع عقده مع الزوراء بعد اتفاق ادارة النادي مع ادارة الميناء على شراء بطاقة اللاعب وتم الحصول على البطاقة قبل التوقيع مع الزوراء بشكل رسمي”.

واضاف “تم تصديق العقد في الهيئة التطبيعية بعد عرضه على اللجنة القانونية في الاتحاد والذين أكدوا على قانونية أنتقال اللاعب لفريق الزوراء”.

يذكر ان انباءً اشارت الى ان محسن شارك بصفة غير قانونية كونه مثل اندية الميناء ونفط الوسط والزوراء.



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