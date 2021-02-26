الصحة العراقية تلوح بـ ’تشديد الإجراءات’: نحن في خطر!

2021/02/26 | 13:18 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

لوحت وزارة الصحة والبيئة، الجمعة، بتشديد الاجراءات الوقائية بسبب زيادة الإصابات بفيروس كورونا، فيما اشارت الى سبب تأخر وصول لقاح فايزر.

قناة "ناس" على تلكرام..



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ونلقت الوكالة الرسمية، عن الوزارة، وتابعها "ناس"، (26 شباط 2021)، قولها: إن "إجراءات الوقاية ضد كورونا ربما تشدد بسبب زيادة الاصابات"، موضحة ان "زيادة الاصابات بكورونا سيعرض المؤسسة الصحية للخطر".

وبشأن لقاح فايزر، اشارت الوزارة الى ان "تأخر وصول لقاح فايزر بسبب مطالبة الشركة بوثيقة حماية تشريعية".

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