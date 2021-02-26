اجتماع بين الحلبوسي والهيئة السياسية للتيار الصدري بشأن الانتخابات (صور)

2021/02/26 | 13:19 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الجمعة، مع الهيئة السياسية للتيار الصدري الأوضاع السياسية والاقتصادية والصحية والتحديات التي تواجه البلاد في المرحلة الراهنة.

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وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (26 شباط 2021)، ان "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، التقى رئيسَ الهيئة السياسية للتيار الصدري نصار الربيعي، وعددا من أعضائها، لمناقشة الأوضاع السياسية والاقتصادية والصحية والتحديات التي تواجه البلاد في المرحلة الراهنة".

وناقش اللقاء، بحسب البيان "ملف الانتخابات المبكرة وضرورة المضي بإكمال التشريعات اللازمة، ومنها قانون المحكمة الاتحادية العليا باعتباره من القوانين الأساسية لإجراء الانتخابات المقبلة، فضلاً عن أهمية تهيئة الأجواء المناسبة لإجراء انتخابات حرة تعبِّر عن إرادة المواطن وتطلعاته باختيار ممثليه، وذلك من خلال تحقيق الأمن الانتخابي، بالإضافة إلى دور الأمم المتحدة والمنظمات المعنية بالشأن الانتخابي لإعادة ثقة الناخب بالعملية الانتخابية ونتائجها".

واشار البيان الى انه "جرى خلال اللقاء التباحث حول موضوع الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021".

وفيما يخص واقع البلاد الصحي في ظل جائحة كورونا، ناقش اللقاء "استعداد مجلس النواب لدعم جهود وزارة الصحة من أجل توفير اللقاح للمواطنين وكل الخطوات الكفيلة بالحد من انتشاره".

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