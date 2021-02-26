فرنسا تدرس إغلاق باريس 21 يوماً

2021/02/26 | 13:21 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ اكد المتحدث باسم الحكومة الفرنسية جابرييل أتال، إن الحكومة ستدرس اقتراحا بأن تخضع باريس لإغلاق لمدة ثلاثة أسابيع للحد من انتشار كوفيد -19.وقال أتال لراديو “فرانس إنتر” اليوم الجمعة إنه “من الواضح أن هذا سيجري دراسته”، رغم أنه أضاف أن لديه بعض الشكوك حول ما إذا كان هذا الإغلاق القصير سيكون له تأثير […]

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