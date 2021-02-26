انخفاض اسعار الدولار بالاسواق المحلية

2021/02/26 | 13:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز _ بغداد

تنشر "الاقتصاد نيوز"، أسعار صرف الدولار في بورصة العراق لليوم الجمعة.سعر الدولار مقابل الدينار العراقي:سعر بيع الدولار: 145,750سعر شراء الدولار: 144,750

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