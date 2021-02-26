موسكو تدين الضربات الجوية على سوريا: نتابع الموقف عن كثب

2021/02/26 | 13:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدانت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، الضربات الجوية في سوريا على منشآت تابعة لما تصفه وزارة الدفاع الأميركية بأنه فصيل مدعوم من إيران.

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