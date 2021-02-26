ايران تغلق منفذي الشيب والشلامجة مع العراق

2021/02/26 | 13:33 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

أعلنت ايران،اليوم الجمعة، اغلاق معبري الشيب والشلامجة الحدودين مع العراق امام المسافرين لمدة اسبوعين.

وقال مساعد محافظ خوزستان "ولي الله حياتي" في تصريح نقلته وسائل اعلام ايرانية ان "اغلاق هذه المنافذ امام المسافرين فقط، جاء بسبب الظرف الصحي الراهن، الا ان النشاط الحدودي سيستمر امام س...

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