مقتل طفل برصاصة طائشة من نزاع عشائري في البصرة

2021/02/26 | 13:38 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [البصرة_اين]افاد مصدر أمني، الجمعة، بمقتل طفل برصاصة طائشة من نزاع عشائري في محافظة البصرة.

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