وزير الدفاع الأميركي: الضربة بسوريا نفذت وفق معلومات وفرها الجانب العراقي

2021/02/26 | 13:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، إن القوات الأميركية نفذت ضربتها شرقي سوريا “بناءً على معلومات وفرها الجانب العراقي”.

وقال أوستن في تصريحات للصحفيين: “متأكدون من أن الهدف الذي استهدف في سوريا كانت تستخدمه نفس الميليشيات التي نفذت الهجمات الصاروخية في العراق”.

وأوضح أوستن أن القوات الأميركية نفذت الضربة “استنادا إلى معلومات استخباراتية وفرها الجانب العراقي”، وقال: “سمحنا وشجعنا العراقيين على التحقيق وجمع المعلومات الاستخباراتية وكان ذلك مفيدا جدا لنا في تحديد الهدف”.

وذكر مسؤول سابق في البنتاغون أن الغارات تم تنفيذها في سوريا “لتفادي رد فعل دبلوماسي من قبل الحكومة العراقية”.

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