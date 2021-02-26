الحلبوسي يبحث مع الهيئة السياسية للتيار الصدري ملف الانتخابات المبكرة

2021/02/26 | 13:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الجمعة، مع الهيئة السياسية للتيار الصدري ملف الانتخابات المبكرة.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني” إن “الحلبوسي، رئيسَ الهيئة السياسية للتيار الصدري السيد نصار الربيعي، وعددا من أعضائها، لمناقشة الأوضاع السياسية والاقتصادية والصحية والتحديات التي تواجه البلاد في […]

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