اعتقال شبكة بتهمة سرقة آلاف الدولارات في السليمانية

2021/02/26 | 13:48 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية آسايش السليمانية اليوم الجمعة، اعتقال شبكة مكونة من 8 أشخاص، بتهمة سرقة آلاف الدولارات، وعشرات الملايين من الدنانير من تجاري عملة.

وقالت المديرية في بيان تلقى PUKmedia نسخة منه، إن تجاري عملة تعرضا لعملية سرقة في حادثين منفصلين في مكانين متفرقين داخل السليمانية، مشيرا إلى أن الجريمة الاولى عبارة عن سرقة 60 ألف دولارٍ أمريكي، أما الأُخرى فهي سرقة 47 مليون دينار عراقي من التجارين.

وبحسب البيان، فإن قوات الآسايش ألقت القبض على 8 أشخاص بتهمة سرقة تلك المبالغ المالية، باسماء: (م، أ، س) مواليد 1991، (ع، ع، ع) مواليد 1986، (ر، م، ل) مواليد 1997، (ب، ح، ع) مواليد 1989، (ي، أ، س) مواليد 1979، (ب، ج، ع) مواليد 1997، (س، أ، أ) 1998، (خ، ح، ع) 1986.

واضاف البيان، انه تم القاء القبض عليهم وفق أوامر قضائية، والشروع بالتحقيقات اللازمة معهم.

PUKmedia اعلام مديرية اسايش السليمانية

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