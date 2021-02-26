بالوثيقة.. تشكيل لجنة تحقيق بحق مدير كهرباء ديالى

2021/02/26 | 13:48 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالىحصلت المعلومة على كتاب رسمي صادر عن الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد يقرر بموجبة تشكيل لجنة تحقيق بحق مدير توزيع كهرباء ديالى بسبب اعطاءه الاوامر بتوزيع رواتب الموظفين دون استحصال الموافقات الاصولية والرجوع الى قسم المعلوماتية في طبع قوائم الرواتب..

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