الأمن يداهم 'علاوي الخضار' ويضيق الخناق على المحاصيل المستوردة (صور)

2021/02/26 | 13:48 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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داهمت القوات الامنية، الجمعة، "علاوي الخضار" في محافظات مختلفة، وتحفظت على المحاصيل الزراعية المستوردة بشكل فضلا عن حجزها بيض المائدة في خطوة تهدف الى دعم الانتاج المحلي.

وذكرت وزارة الزراعة في بيان، تلقى NRT عربية، نسخة منه، (26 شباط 2021)، ان "مفارز مديرية مكافحة الجريمة المنظمة/ كركوك التابعة الى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية داهمت علوة خضار خان التمر وضبطت أطنانا من المواد الممنوعة ومنها الخيار والطماطمة المستوردة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق اصحاب العلاوات".

واكدت، "حجز مئات الاطنان من البيض والدجاج المهرب والمقطعات وغيرها في السيطرات والمنافذ الحدودية لمختلف المحافظات، من خلال اجراءات استباقية وخطط دقيقة وفعالة للحد من دخول المواد الزراعية الممنوعة من الاستيراد".

وفي عملية منفصلة اكد البيان ان "الجهات الأمنية في محافظة نينوى، قامت بحجز شاحنة تحمل 2000 كارتون من الدجاج المهرب والممنوع من الاستيراد برازيلي المنشأ".

وقالت الوزارة ان "هذه الحملات تأتي لدعم المنتج المحلي، وتشجيع أصحاب المشاريع الزراعية للاستمرار بعملهم الزراعي"، موضحة انه "الخسارات الكبيرة التي تعرضوا لها، جاءت بسبب اغراق السوق المحلي بالمنتجات المهربة وغير الصالحة للاستهلاك البشري".

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