2021/02/26 | 13:49 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد - ناس

خاطب مكتب محافظ البصرة، قيادة العمليات ومديرية المرور بالمحافظة، الى قطع جسر "السيد محمد باقر الصدر" يوم غد السبت.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وبحسب وثيقة حصل عليها "ناس" (26 شباط 2021)، فأن مكتب محافظ البصرة خاطب قيادة العمليات ومديرية المرور لقطعِ جسر "الشهيد محمد باقر الصدر" جهة الذهاب من مركز المدينة باتجاهِ قضاء شط العرب، لأغراض الفحص.

واشارت الوثيقة الى ان القطع سيكون خلال حظر التجوال في يوم السبت 27/2/2021 من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الرابعة عصراً.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكتب محافظ البصرة يخاطب قيادة العمليات لقطع ’جسر الصدر’) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكتب محافظ البصرة يخاطب قيادة العمليات لقطع ’جسر الصدر’) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).