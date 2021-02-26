تسجيل 508 إصابة جديدة بفيروس كورونا في النجف

2021/02/26 | 13:54 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت دائرة صحة النجف، اليوم الجمعة، عن تسجيل 508 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت الدائرة في بيان، أنه “تم إجراء 2279 فحصاً مختبرياً لحالات مشتبه بها جميعها بطريقة PCR”، مبينة أنه “تم تسجيل 508 اصابة جديدة، مقابل 243 حالة شفاء، فيما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة”.وأشارت الى أنه […]

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