محمد الحلبوسي يلتقي الهيئة السياسية للتيار الصدري

2021/02/26 | 13:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، رئيسَ الهيئة السياسية للتيار الصدري السيد نصار الربيعي، وعددا من أعضائها، لمناقشة الأوضاع السياسية والاقتصادية والصحية والتحديات التي تواجه البلاد في المرحلة الراهنة.

وناقش اللقاء ملف الانتخابات المبكرة وضرورة المضي بإكمال التشريعات اللازمة، ومنها قانون المحكمة الاتحادية العليا باعتباره من القوانين الأساسية لإجراء الانتخابات المقبلة، فضلاً عن أهمية تهيئة الأجواء المناسبة لإجراء انتخابات حرة تعبِّر عن إرادة المواطن وتطلعاته باختيار ممثليه، وذلك من خلال تحقيق الأمن الانتخابي، بالإضافة إلى دور الأمم المتحدة والمنظمات المعنية بالشأن الانتخابي لإعادة ثقة الناخب بالعملية الانتخابية ونتائجها.

كما جرى خلال اللقاء التباحث حول موضوع الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021.

وفيما يخص واقع البلاد الصحي في ظل جائحة كورونا، ناقش اللقاء استعداد مجلس النواب لدعم جهود وزارة الصحة من أجل توفير اللقاح للمواطنين وكل الخطوات الكفيلة بالحد من انتشاره.

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