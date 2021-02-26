نائب: 3 عوامل تحدد مصير “الحظر الشامل” في العراق

2021/02/26 | 13:56 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداداكد النائب مضر الكروي، الجمعة، بان 3 عوامل تحدد مصير الحظر الشامل في العراق.وقال الكروي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” فرض الحظر الشامل في العراق ياتي بناءا على الموقف الوبائي شكل محدد والذي يصدر من خلال جداول الاصابات اليومية في كل المحافظات مرافقا له حالات الشفاء والوفاة”.واضاف الكروي،ان” تصاعد الاصابات في الاسبوعين الماضيين دفع الى فرض حظر التجوال الشامل لثلاثة ايام والجزئي لما تبقى من الاسبوع مؤكدا بان الوضع الوبائي رغم ارتفاع الاعداد لكنه بدء مستقرا في الاحصائيات”.واشار الى ان” 3 عوامل تحدد مصير حظر الشامل للاسابيع المقبلة وهي جداول الاصابات اليومية ومدى انخفاض او ارتفاعها ووصول اللقاحات وبدء عملية توزيعها من قبل وزارة الصحة على الشرائح ومنها الكوادر الصحية والمصابين ومن يعانون من اعتلال في وضعهم الصحي العام بالاضافة الى تقارير اللجان المختصة التي تراقب الوضع الوبائي العام “.وكان العراق اضطر الى فرض حظر شامل لثلاثة ايام الاسبوع الماضي في مسعى لايقاف الارتفاع الكبير لمعدلات الاصابة بفيروس كورونا”.انتهى 25 ف

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