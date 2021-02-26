الملك سلمان وبايدن يبحثان هاتفيا تعزيز الشراكة وسلوك إيران المزعزع للاستقرار

2021/02/26 | 14:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث الرئيس الأميركي جو بايدن خلال اتصال هاتفي مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز التعاون بين البلدين وتعزيز الشراكة بالإضافة إلى سلوك إيران المزعزع للاستقرار.

وقال البيت الأبيض في بيان إن الزعيمين ناقشا الأمن الإقليمي، بما في ذلك الجهود الدبلوماسية المتجددة بقيادة الأمم المتحدة والولايات المتحدة لإنهاء الحرب في اليمن، والتزام الولايات المتحدة بمساعدة المملكة العربية السعودية في الدفاع عن أراضيها في الوقت الذي تواجه فيه هجمات من الجماعات المتحالفة مع إيران.

ووفقا للبيان فان الجانبين استعرضا أهم قضايا المنطقة والمستجدات ذات الاهتمام المشترك، وبحثا السلوك الإيراني في المنطقة وأنشطته المزعزعة للاستقرار ودعمه للجماعات الإرهابية.

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