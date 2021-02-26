الفيلم الدنماركي - في عالم أفضل - درس أخلاقي في التسامح ونبذ العنف !! - علي المسعود

2021/02/26 | 14:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علي_المسعود "In a Better World " يشير كتاب كتبه باحث في جامعة كامبريدج إلى أن الافتقار إلى التعاطف هو أصل كل أشكال القسوة.



يجادل سايمون بارون كوهين بأن الناس ليسوا أشرارًا في جوهرهم ، لكن البعض يفتقر إلى القدرة على التماهي مع ما يشعر به الآخرون: "الأشخاص الذين يفتقرون إلى التعاطف يرون الآخرين مجرد أشياء"، على الرغم من أنني أشك في معرفة المخرجة الدانماركية" سوزان بيير " بهذا الكتاب عندما قامت بعم ......





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