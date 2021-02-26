دعوة الحزب الشيوعي اللبناني ( الى الشارع ) - عادل عبد الزهرة شبيب

2021/02/26 | 14:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يشارك الحزب الشيوعي اللبناني وبقوة في الحركة الاحتجاجية الشعبية في لبنان دفاعا عن مصالح العمال والموظفين والفقراء وكل الكادحين وشغيلة اليد والفكر .



وقد اعلن الحزب موقفه من النظام الطائفي ومن حماية البيئة وقطاع النفط والغاز والتغطية الصحية الشاملة والسكن والتقاعد والتعليم ومكافحة البطالة والفقر وتوقير الكهرباء والماء الصالح للشرب وغيرها الكثير انطلاقا من نظرية بناء الدولة الوطنية العلمانية الديمق ......





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