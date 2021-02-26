بالصور: القوات الامنية تغلق مداخل ومخارج مدينة الناصرية

2021/02/26 | 14:39 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر امني من ذي قار، اليوم الجمعة، بأغلاق مداخل ومخارج مدينة الناصرية.وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "القوات الأمنية قامت باغلاق مداخل ومخارج مدينة الناصرية".

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