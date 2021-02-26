القبض على متهم بحوزته 50 الف حبة مخدرة في الانبار

2021/02/26 | 14:39 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، عن القاء القبض على متهم وضبط بحوزته (50,000) حبة مخدرة من نوع من كبتاجون في محافظة الانبار.

الوزارة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز قسم مكافحة مخدرات - الانبار تمكنت من إلقاء القبض على متهم وضبط بحوزته (50,000) خمسون الف حبة مخدرة من نوع من كبتاجون".

واضاف البيان انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق أحكام المادة (٢٨) وإحالته إلى القضاء لينال جزاءه العادل".

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