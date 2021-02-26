التناقضات الدولية والبناء الديمقراطي للدولة الوطنية - لطفي حاتم

2021/02/26 | 14:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#لطفي_حاتم أفضى انهيار التطور الاشتراكي وسيادة وحدانية التطور الرأسمالي في العلاقات الدولية الى تراجع كثرة من موضوعات الفكر السياسي الاشتراكي.



- فقد تراجع الحديث عن الثورة الاجتماعية والبناء الاشتراكي للتطور الاجتماعي وحلت رؤى سياسية عن وحدة اليسار الديمقراطي، وشرعية الأساليب السلمية للوصول الى السلطة السياسية، ونهضت مقولات الانتقال من الدولة الاشتراكية الى دولة العدالة الاجتماعية عبر تحولات سياسية تدريج ......





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