محافظة واحدة تسجل أكثر من نصف الألف اصابة جديدة  في العراق لهذا اليوم

2021/02/26 | 14:47 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

اعلنت محافظة النجف اليوم الجمعة، الموقف الوبائي لدائرة صحة المحافظة، والذي سجل اصابات تجاوز الـ500

– تم اجراء 2279 فحصاً مختبرياً لحالات مشتبه بها جميعها بطريقة PCR .

– الاصابات_الجديدة : 508

– حالات_الشفاء : 243

– الوفيات : 0

– من بين الأصابات (25) أصابة من منتسبي دائرة صحة النجف الاشرف.

– وبهذا يصبح المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف الاشرف كما يلي :-

مجموع الاصابات الكلي : 32004

مجموع حالات الشفاء : 25288

مجموع الوفيات : 349

مجموع الحالات تحت العلاج : 6102

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