ظريف يتصل بنظيره السوري بعد ساعات من الضربة الأمريكية

2021/02/26 | 14:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف هاتفياً بنظيره السوري اليوم الجمعة، بعد ساعات من الضربات الجوية الأمريكية ضد فصائل مدعومة من إيران في شرق سوريا.

وقال موقع دولت دوت آي.آر إير الحكومي، إن “الجانبين أكدا ضرورة التزام الغرب بقرارات مجلس الأمن الدولي حول سوريا”.

وأعلن البنتاغون في وقت سابق توجيه ضربة جوية أمريكية لميليشيات حزب الله وكتائب “سيد الشهداء” المدعومتين من طهران في سوريا بناء على توجيهات الرئيس جو بايدن، رداً على الهجمات الأخيرة التي استهدفت قوات أمريكية وأخرى تابعة للتحالف في العراق.

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