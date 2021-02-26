هندرسون يغيب حتى أبريل بعد عملية جراحية

2021/02/26 | 14:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال ليفربول بطل دوري إنجلترا الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة، إن قائده جوردان هندرسون سيغيب عن الملاعب لخمسة أسابيع على الأقل بعد خضوعه لعملية جراحية لإصلاح إصابة في عضلات الفخذ.وتعرض هندرسون (30 عاماً) لاعب وسط منتخب إنجلترا للإصابة خلال المباراة التي انتهت بهزيمة فريقه 0-2 أمام إيفرتون السبت الماضي.

وقال ليفربول في بيان: “خضع هندرسون لعملية تكللت بالنجاح لإصلاح الإصابة، وستبدأ عملية إعادة التأهيل على الفور”.

وأضاف البيان: “ليس لدينا إطار زمني لموعد العودة لكنه مبدئياً سيغيب حتى نهاية العطلة الدولية في مارس (آذار)”.

وبهذا فإن هندرسون سيغيب عن مباريات فريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام شيفيلد يونايتد وتشيلسي وفولهام وولفرهامبتون واندرارز وعن مواجهة رازن بال شبورت لايبزيغ الألماني في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا أيضاً.

ويحتل ليفربول المركز السادس بين فرق الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة من 25 مباراة متخلفاً بخمس نقاط عن وست هام يونايتد صاحب المركز الرابع.

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